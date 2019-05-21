Соратники Януковича возвращаются в Украину

19:20 Источник: НГ-Online

Украинский бизнесмен, бывший глава Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский сегодня прилетел в Киев. Об этом сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый»).



Ссылаясь на три независимых друг от друга источника, «Схемы» сообщают, что Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, прилетел в Киев частным рейсом во вторник. Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако.

Ранее в Украину вернулся бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов (см. "НГ"). Если так пойдет и дальше, вся команда Януковича скоро вернется на родину.

А.Р.



