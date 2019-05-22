Америка снова подозревает Асада в использовании химического оружия
07:45 22.05.2019 Источник: Интерфакс
Власти США собирают информацию об операции сирийских военных на северо-западе Сирии, в ходе которой могло быть применено химическое оружие, сообщает Госдеп.
"К сожалению, мы продолжаем наблюдать признаки того, что режим (президента Башара - ИФ) Асада, возможно, вновь применяет химоружие. В частности, речь идёт о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая", - говорится в заявлении госдепартамента.
В нем отмечается, что США ещё не завершили сбор данных об этом инциденте. "Но мы вновь предупреждаем, что если режим Асада будет применять химическое оружие, то США и их союзники отреагируют быстро и необходимым образом", - предупреждают в американском внешнеполитическом ведомстве.
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