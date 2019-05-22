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Международный Букер получила Джоха Альхартхи из Омана

12:05 22.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Международной Букеровской премии удостоилась Джоха Альхартхи из Омана. Писательница получила награду за роман «Небесные тела» о жизни трёх сестёр из оманской деревни.

The Guardian отмечает, что Альхартхи стала первым лауреатом Букера, пишущим на арабском языке. Премию в 50 тысяч фунтов стерлингов она разделит с переводчицей её книги на английский язык Мэрилин Бут.

Как напоминает портал «Медуза», Международная Букеровская премия вручается с 2005 года.  Говорит Москва

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