Международный Букер получила Джоха Альхартхи из Омана
12:05 22.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Международной Букеровской премии удостоилась Джоха Альхартхи из Омана. Писательница получила награду за роман «Небесные тела» о жизни трёх сестёр из оманской деревни.
The Guardian отмечает, что Альхартхи стала первым лауреатом Букера, пишущим на арабском языке. Премию в 50 тысяч фунтов стерлингов она разделит с переводчицей её книги на английский язык Мэрилин Бут.
Как напоминает портал «Медуза», Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Говорит Москва
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