Еще одна крупная японская компания присоединилась к торговой блокаде Huawei

07:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская корпорация Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской компанией Huawei. Об этом в четверг сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что администрация США фактически запретила американским предпринимателям поставлять необходимые компоненты для нужд Huawei. Panasonic, в свою очередь, занимался поставкой электронных комплектующих китайской компании.