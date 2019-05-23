Требований США аннулировать закупку С-400 на официальном уровне не было - МИД Турции
08:30 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию СМИ о том, что США к концу первой недели июня требуют аннулировать закупку С-400. С соответствующим заявлением, как сообщает в четверг телеканал "А хабер", дипломат выступил в ходе визита в Вашингтон.
"На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов "Пэтриот". На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении", - подчеркнул Кыран.
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