Почти половина россиян выступила за равные права для представителей ЛГБТ
14:12 23.05.2019 Источник: РБК
Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Опрос (его итоги есть у РБК) показал рост толерантности к гомосексуалам. Ответы на вопрос о том, должны ли пользоваться ЛГБТ такими же правами, как и граждане традиционной сексуальной ориентации, разделились почти поровну — 47% выступили «за» и 43% «против».
Это самый высокий показатель поддержки равных прав для ЛГБТ за последние 14 лет исследований, однако в 2005 году за равные права выступал 51% населения. РБК
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