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Опрос по строительству храма в Екатеринбурге могут организовать на сайте госуслуг - мэр

15:00 23.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опрос жителей Екатеринбурга по определению нового места для строительства храма Святой Екатерины может быть проведен на портале госуслуг. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками возведения храма в четверг.

Шестнадцатого мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. В ближайшее время депутаты городской думы должны определить формат и детали общегородского голосования.

"Есть предложение этот опрос провести на сайте госуслуг, которым все мы пользуемся и который является официальным государственным сайтом", - сказал Высокинский.

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