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НОВОСТИ

Виктории Нуланд отказали в российской визе

21:20 23.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Оказывавшая значительное влияние на формирование политики США на постсоветском направлении чиновница намеревалась приехать в Москву для участия в конференции.

Как пояснили “Ъ” в МИД РФ, ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

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