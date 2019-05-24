В СМИ высказали мнение, почему провалилась советская лунная программа
10:05 24.05.2019 Источник: Газета.Ru
Советская программа пилотируемых полетов к Луне провалилась из-за многочисленных ошибок в менеджменте в космической отрасли, считают эксперты американского журнала Air & Space.
В издании напомнили, что фактически лунная программа СССР стартовала с трехлетней задержкой — США объявили о подготовке лунной миссии в мае 1961-го, а в Советском Союзе к подготовке полета к Луне приступили только в августе 1964 года.
Эксперты журнала считают, что главной причиной провала советской лунной программы стала «хаотичная система управления» космических проектов в СССР из-за которой одной и той же задачей занимались разрозненные конструкторские бюро. Также в издании посчитали, что советские космические проекты имели недостаточное финансирование.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что первый россиянин окажется на Луне в 2030 году. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 24.05.2019
- США собираются дать Украине $300 млн на оборону
- 10:20 24.05.2019
- В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют
- 10:00 24.05.2019
- Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией
- 09:32 24.05.2019
- США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
- 09:20 24.05.2019
- Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет
- 09:05 24.05.2019
- Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
- 09:00 24.05.2019
- В Пермском крае произошел разрыв и возгорание газопровода
- 22:40 23.05.2019
- В КНР создан прототип развивающего скорость до 600 км/ч поезда на магнитной подушке
- 22:00 23.05.2019
- Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля
- 21:20 23.05.2019
- Виктории Нуланд отказали в российской визе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать