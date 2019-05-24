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НОВОСТИ

В СМИ высказали мнение, почему провалилась советская лунная программа

10:05 24.05.2019 Источник: Газета.Ru

Советская программа пилотируемых полетов к Луне провалилась из-за многочисленных ошибок в менеджменте в космической отрасли, считают эксперты американского журнала Air & Space.

В издании напомнили, что фактически лунная программа СССР стартовала с трехлетней задержкой — США объявили о подготовке лунной миссии в мае 1961-го, а в Советском Союзе к подготовке полета к Луне приступили только в августе 1964 года.

Эксперты журнала считают, что главной причиной провала советской лунной программы стала «хаотичная система управления» космических проектов в СССР из-за которой одной и той же задачей занимались разрозненные конструкторские бюро. Также в издании посчитали, что советские космические проекты имели недостаточное финансирование.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что первый россиянин окажется на Луне в 2030 году.  Газета.Ru

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