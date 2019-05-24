0
0
119
НОВОСТИ

Должность главного сержанта появилась в ВС РФ

11:00 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должность главного сержанта введена в Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, распространенном в пятницу.

"Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей", - говорится в сообщении.

По данным округа, на учебно-методический сбор в Ростов- на Дону прибыло 370 главных сержантов. Ранее в войсках округа был проведен отбор лучших военнослужащих из числа сержантского состава. Особым требованием при назначении главных сержантов стало наличие лидерских качеств и авторитета в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих, так и среди офицеров воинской части, отмечается в сообщении.

Как отметил Дворников, "главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 24.05.2019
Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
0
18
12:00 24.05.2019
Епархия просит перенести опрос по храму в Екатеринбурге минимум на месяц
0
32
11:32 24.05.2019
В Бразилии гомофобию признали преступлением
0
81
11:20 24.05.2019
Тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников
0
96
11:05 24.05.2019
В Дагестане ликвидированы трое боевиков - НАК
0
106
10:32 24.05.2019
США собираются дать Украине $300 млн на оборону
0
161
10:20 24.05.2019
В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют
0
175
10:05 24.05.2019
В СМИ высказали мнение, почему провалилась советская лунная программа
0
216
10:00 24.05.2019
Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией
0
205
09:32 24.05.2019
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
0
196

Возврат к списку