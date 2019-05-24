Должность главного сержанта появилась в ВС РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должность главного сержанта введена в Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, распространенном в пятницу.

"Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей", - говорится в сообщении.



По данным округа, на учебно-методический сбор в Ростов- на Дону прибыло 370 главных сержантов. Ранее в войсках округа был проведен отбор лучших военнослужащих из числа сержантского состава. Особым требованием при назначении главных сержантов стало наличие лидерских качеств и авторитета в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих, так и среди офицеров воинской части, отмечается в сообщении.



Как отметил Дворников, "главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке".

