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НОВОСТИ

В Бразилии гомофобию признали преступлением

11:32 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд Бразилии признал гомофобию преступлением. Как передает телеканал «Глобу», отныне ущемление прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Бразилии будет рассматриваться в рамках закона о расовой дискриминации и приравниваться к преступлениям на расовой почве. Предусмотренное в таких случаях наказание может доходить до пятилетнего тюремного срока.  Эхо Москвы

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