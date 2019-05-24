В Бразилии гомофобию признали преступлением
11:32 24.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Конституционный суд Бразилии признал гомофобию преступлением. Как передает телеканал «Глобу», отныне ущемление прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Бразилии будет рассматриваться в рамках закона о расовой дискриминации и приравниваться к преступлениям на расовой почве. Предусмотренное в таких случаях наказание может доходить до пятилетнего тюремного срока. Эхо Москвы
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