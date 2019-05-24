МВФ рекомендует России не тратить средств ФНБ и продолжать вкладывать в инвестпроекты
13:00 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует России не расходовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после достижения уровня 7% ВВП РФ, сообщается в материалах МВФ.
"Чтобы закрепить доверие к правилу, рекомендуется избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в прошлом году. Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 13:32 24.05.2019
- Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
- 13:20 24.05.2019
- Всемирный банк рассказал о бедности Украины
- 13:05 24.05.2019
- Большинство губернаторов на осенние выборы пойдут от "Единой России" - источник
- 12:32 24.05.2019
- Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется на 80 млрд руб больше - СМИ
- 12:20 24.05.2019
- Тереза Мэй объявила об отставке
- 12:05 24.05.2019
- Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
- 12:00 24.05.2019
- Епархия просит перенести опрос по храму в Екатеринбурге минимум на месяц
- 11:32 24.05.2019
- В Бразилии гомофобию признали преступлением
- 11:20 24.05.2019
- Тяжелая ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников
- 11:05 24.05.2019
- В Дагестане ликвидированы трое боевиков - НАК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать