МВФ рекомендует России не тратить средств ФНБ и продолжать вкладывать в инвестпроекты

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует России не расходовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после достижения уровня 7% ВВП РФ, сообщается в материалах МВФ.

"Чтобы закрепить доверие к правилу, рекомендуется избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в прошлом году. Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности", - говорится в документе.

