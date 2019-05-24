0
0
75
НОВОСТИ

В Москве скончалась историк Наталия Басовская

14:32 24.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве умерла историк Наталия Басовская. Ей было 78 лет.

Как сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов, Басовская болела с сентября прошлого года, а последние дни провела в реанимации.

Наталия Басовская специализировалась на истории средних веков Западной Европы, а также возглавлял Центр визуальной антропологии и эго-истории РГГУ. Она написала более 150 научных работ.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 24.05.2019
Британские консерваторы объявили, что новый лидер правящей партии будет избран до 20 июля
0
29
14:12 24.05.2019
Определена дата прямой линии Путина с россиянами
0
122
14:00 24.05.2019
Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit, - Песков
0
121
13:32 24.05.2019
Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
0
147
13:20 24.05.2019
Всемирный банк рассказал о бедности Украины
0
184
13:05 24.05.2019
Большинство губернаторов на осенние выборы пойдут от "Единой России" - источник
0
175
13:00 24.05.2019
МВФ рекомендует России не тратить средств ФНБ и продолжать вкладывать в инвестпроекты
0
217
12:32 24.05.2019
Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется на 80 млрд руб больше - СМИ
0
197
12:20 24.05.2019
Тереза Мэй объявила об отставке
0
262
12:05 24.05.2019
Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
0
257

Возврат к списку