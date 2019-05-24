В Москве скончалась историк Наталия Басовская

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве умерла историк Наталия Басовская. Ей было 78 лет.

Как сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов, Басовская болела с сентября прошлого года, а последние дни провела в реанимации.

Наталия Басовская специализировалась на истории средних веков Западной Европы, а также возглавлял Центр визуальной антропологии и эго-истории РГГУ. Она написала более 150 научных работ. Говорит Москва