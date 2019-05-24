В Москве скончалась историк Наталия Басовская
14:32 24.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве умерла историк Наталия Басовская. Ей было 78 лет.
Как сообщил ректор РГГУ Александр Безбородов, Басовская болела с сентября прошлого года, а последние дни провела в реанимации.
Наталия Басовская специализировалась на истории средних веков Западной Европы, а также возглавлял Центр визуальной антропологии и эго-истории РГГУ. Она написала более 150 научных работ. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:00 24.05.2019
- Британские консерваторы объявили, что новый лидер правящей партии будет избран до 20 июля
- 14:12 24.05.2019
- Определена дата прямой линии Путина с россиянами
- 14:00 24.05.2019
- Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit, - Песков
- 13:32 24.05.2019
- Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов за полгода
- 13:20 24.05.2019
- Всемирный банк рассказал о бедности Украины
- 13:05 24.05.2019
- Большинство губернаторов на осенние выборы пойдут от "Единой России" - источник
- 13:00 24.05.2019
- МВФ рекомендует России не тратить средств ФНБ и продолжать вкладывать в инвестпроекты
- 12:32 24.05.2019
- Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти обойдется на 80 млрд руб больше - СМИ
- 12:20 24.05.2019
- Тереза Мэй объявила об отставке
- 12:05 24.05.2019
- Песков сообщил о трудоустройстве экс-губернаторов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать