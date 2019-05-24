Первый вице-спикер Рады призвала держать партию Зеленского в парламентском меньшинстве

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила о необходимости бороться за то, чтобы партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского не получила большинства в новом парламенте.

"Если мы (партия Петра Порошенко "Солидарность" - прим. ТАСС) наберем большинство, это будет интересная история, когда президент будет в меньшинстве, за это надо побороться", - сказала она в пятницу на форуме "Солидарное дело общин".

