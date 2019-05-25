Бразильскую пенсионную реформу поддержали эксперты МВФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Бразилию пришли к выводу, что проведение пенсионной реформы в стране является важным условием для сокращения неравенства в этой южноамериканской республике. Об этом говорится в пресс- релизе, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"[Реализация] амбициозного проекта пенсионной реформы, находящийся на рассмотрении Конгресса [двухпалатного парламента Бразилии - прим. ТАСС], позволила бы стабилизировать пенсионные расходы в течение следующего десятилетия и сделать саму систему более справедливой", - говорится в публикации. По мнению экспертов, парламентариям следует поддержать предложенное повышение пенсионного возраста (до 65 лет у мужчин и до 62 лет для женщин), а также понижение относительно высоких пенсионных выплат госслужащим, чтобы добиться необходимого результата последующих налоговых преобразований.



