0
0
0
НОВОСТИ

Эрнст назвал победителей шоу "Голос. Дети"

10:15 25.05.2019 Источник: НГ-Online

Все финалисты шестого сезона вокального шоу "Голос. Дети" признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой СМС за одного из участников. Об этом объявил в пятницу в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. "Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться», - заявил он.
Таким образом, победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Ккаждый из финалистов получит по 1 млн рублей.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 25.05.2019
Индия: Объявлена срочная проверка пожарной безопасности всех учебных заведений
0
10
10:30 25.05.2019
Голосование на выборах в Европарламент началось в Латвии
0
48
09:45 25.05.2019
За вызывающую фотосессию дочери оштрафутю родителей
0
105
09:30 25.05.2019
Бразильскую пенсионную реформу поддержали эксперты МВФ
0
109
09:15 25.05.2019
Россия, Канада и Дания делят "спорные зоны" в Арктике
0
118
22:40 24.05.2019
Общественный люстрационный комитет подал иск к президенту Украины
0
683
22:00 24.05.2019
Трамп надеется на изучение причастности Украины к началу расследований против него в США
0
563
21:20 24.05.2019
В Мексике имущество коррупционеров потратят на соцпроекты
0
513
20:40 24.05.2019
Не менее восьми человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона
0
588
20:00 24.05.2019
Партия экс-президента Украины Порошенко сменила название
0
668

Возврат к списку