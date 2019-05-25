Эрнст назвал победителей шоу "Голос. Дети"

10:15 Источник: НГ-Online

Все финалисты шестого сезона вокального шоу "Голос. Дети" признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой СМС за одного из участников. Об этом объявил в пятницу в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. "Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться», - заявил он.

Таким образом, победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Ккаждый из финалистов получит по 1 млн рублей.



