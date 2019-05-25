Нарендру Моди назначен премьер-министром Индии

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Индии Рам Натх Ковинд назначил в субботу лидера "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендру Моди премьер-министром. Об этом сообщается в на странице президента Индии в "Твиттере".

"В соответствии с правом, предоставленным ему Статьей 75 (1) Конституции Индии, президент Ковинд сегодня назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра Индии", - говорится в сообщении.



Президент встретился в субботу с Моди и попросил его сформировать новое правительство страны и представить ему список членов кабинета министров. После встречи с президентом премьер-министр Моди обратился к прессе. "В ближайшие дни правительство начнет работать. Мы надеемся, что ни одна секунда не пропадет зря", - сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Ранее в субботу лидер "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендра Моди был избран главой руководимого БДП правящего "Национально-демократического альянса" (НДА), что позволило ему второй раз подряд занять пост премьер-министра.