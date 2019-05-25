Нарендру Моди назначен премьер-министром Индии
20:30 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Индии Рам Натх Ковинд назначил в субботу лидера "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендру Моди премьер-министром. Об этом сообщается в на странице президента Индии в "Твиттере".
"В соответствии с правом, предоставленным ему Статьей 75 (1) Конституции Индии, президент Ковинд сегодня назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра Индии", - говорится в сообщении.
Президент встретился в субботу с Моди и попросил его сформировать новое правительство страны и представить ему список членов кабинета министров. После встречи с президентом премьер-министр Моди обратился к прессе. "В ближайшие дни правительство начнет работать. Мы надеемся, что ни одна секунда не пропадет зря", - сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы.
Ранее в субботу лидер "Бхаратия джаната парти" (БДП) Нарендра Моди был избран главой руководимого БДП правящего "Национально-демократического альянса" (НДА), что позволило ему второй раз подряд занять пост премьер-министра.
НОВОСТИ
- 19:45 25.05.2019
- В Белоруссии увеличились цены на бензин и дизельное топливо
- 19:15 25.05.2019
- МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы
- 19:05 25.05.2019
- Реновация повысит рыночную стоимость жилья в ряде районов до 30%
- 18:30 25.05.2019
- В Страсбург с визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
- 17:45 25.05.2019
- В ДТП под Саратовом пострадало 11 человек - ГИБДД
- 17:20 25.05.2019
- Швеция: Состоялась церемония открытия мемориала русским пленным Великой Северной войны
- 16:45 25.05.2019
- Власти Дагестана заверили, что последствия землетрясения не повлияют на проведение ЕГЭ
- 16:15 25.05.2019
- США и Япония хотят двустороннее торговое соглашение
- 15:30 25.05.2019
- РФ не обязана исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам - Молохов
- 14:45 25.05.2019
- Трибунал ООН постановил освободить украинских моряков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать