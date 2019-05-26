0
0
33
НОВОСТИ

Президент Франции принял участие в выборах в Европарламент

14:45 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в выборах в Европарламент. Как свидетельствует репортаж телеканала Бэ-эф-эм, политик в сопровождении супруги Брижит прибыл на избирательный участок в городе Ле-Туке (департамент Па-де-Кале).

Именно в центральной части курортного города Ле-Туке у супругов Макрон находится большая вилла, которую Брижит унаследовала от своих родителей - богатых промышленников. Дом расположен всего в нескольких сотнях метров от мэрии, где работает избирательный участок, однако Макрон из соображений безопасности прибыл туда на автомобиле.

Президент тепло пообщался с жителями города близ своего дома и на площади у мэрии. Общение проходило в присутствии большого числа охранников. В пятницу в Лионе (центральная часть страны) неизвестным была взорвана бомба, 13 человек были ранены. Из-за этого меры безопасности усилены по всей стране, особенно на избирательных участках.

Макрон уже неоднократно голосовал на различных выборах именно в Ле-Туке, где находится его неофициальная резиденция. Жители города хорошо знают его и обычно на выборах проявляют высокую активность, опережая по явке многие регионы. В это воскресенье к полудню явка в Ле-Туке составила 30%, тогда как по стране, согласно данным МВД, - 19,26%. На президентских выборах 2017 года Макрон получил в Ле-Туке в ходе второго тура поддержку в 81%, голосов, что стало рекордом, так как в четыре раза превысило показатель Марин Ле Пен и на 15% - уровень поддержки Макрона в целом по стране.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 26.05.2019
Трое французов приговорены к смертной казни за принадлежность к ИГ
0
47
14:15 26.05.2019
В штате Оклахома торнадо разрушил отель и нанес ущерб жилым трейлерам
0
113
13:45 26.05.2019
Президент Украины пришел на шоу "Лига смеха" как зритель
0
153
13:15 26.05.2019
Выборы президента в Алжире 4 июля будут отменены - СМИ
0
170
12:45 26.05.2019
Генсек НАТО считает, что ДРСМД еще можно спасти
0
202
12:15 26.05.2019
Президент Ирака получил приглашение посетить Тегеран от главы МИД Ирана
0
250
11:45 26.05.2019
В Перу зафиксировано землетрясении магнитудой 8
0
262
10:15 26.05.2019
Гуайдо обвинил режим в блокировании своих трансляций по стране из-за страха
0
344
09:45 26.05.2019
Число британских политиков на пост премьер-министра выросло до семи
0
354
09:30 26.05.2019
Абэ и Трамп начали воскресенье с совместной игры в гольф
0
307

Возврат к списку