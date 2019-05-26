Президент Франции принял участие в выборах в Европарламент
14:45 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в выборах в Европарламент. Как свидетельствует репортаж телеканала Бэ-эф-эм, политик в сопровождении супруги Брижит прибыл на избирательный участок в городе Ле-Туке (департамент Па-де-Кале).
Именно в центральной части курортного города Ле-Туке у супругов Макрон находится большая вилла, которую Брижит унаследовала от своих родителей - богатых промышленников. Дом расположен всего в нескольких сотнях метров от мэрии, где работает избирательный участок, однако Макрон из соображений безопасности прибыл туда на автомобиле.
Президент тепло пообщался с жителями города близ своего дома и на площади у мэрии. Общение проходило в присутствии большого числа охранников. В пятницу в Лионе (центральная часть страны) неизвестным была взорвана бомба, 13 человек были ранены. Из-за этого меры безопасности усилены по всей стране, особенно на избирательных участках.
Макрон уже неоднократно голосовал на различных выборах именно в Ле-Туке, где находится его неофициальная резиденция. Жители города хорошо знают его и обычно на выборах проявляют высокую активность, опережая по явке многие регионы. В это воскресенье к полудню явка в Ле-Туке составила 30%, тогда как по стране, согласно данным МВД, - 19,26%. На президентских выборах 2017 года Макрон получил в Ле-Туке в ходе второго тура поддержку в 81%, голосов, что стало рекордом, так как в четыре раза превысило показатель Марин Ле Пен и на 15% - уровень поддержки Макрона в целом по стране.
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