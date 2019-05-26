Трое французов приговорены к смертной казни за принадлежность к ИГ
15:15 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое французов приговорены в воскресенье к смертной казни в Ираке за принадлежность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник в Багдаде.
Кевин Гоно, Леонард Лопез и Салим Мачу были задержаны в Сирии арабо-курдскими формированиями, которые вели борьбу с ИГ. В феврале задержанные были отправлены в Ирак вместе с еще девятью французами.
У осужденных есть 30 дней для подачи апелляции.
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