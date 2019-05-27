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На выборах в Европарламент от Британии первое место заняла Партия Брексита

10:05 27.05.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Новая Партия брексита во главе с Найджелом Фараджем получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании.

Второе место заняла партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Две ведущие британские партии - лейбористы и консерваторы - потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте, уступив также проевропейской Партии зеленых.

На данный момент определились 64 избранных депутата Европарламента из приходящихся на Британию 73. Из этого числа 28 мандатов получает Партия брексита, 15 - либерал-демократы, 10 - лейбористы, семь - зеленые, три - консерваторы и один - валлийская партия Плайд камри.

Явка в Британии, по предварительным данным, окажется ниже среднего и составит около 37%.  Русская служба Би-би-си

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