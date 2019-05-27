На выборах в Европарламент от Британии первое место заняла Партия Брексита
10:05 27.05.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Новая Партия брексита во главе с Найджелом Фараджем получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании.
Второе место заняла партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Две ведущие британские партии - лейбористы и консерваторы - потеряли много голосов по сравнению с прошлыми выборами 2014 года, причем правящие консерваторы оказались на пятом месте, уступив также проевропейской Партии зеленых.
На данный момент определились 64 избранных депутата Европарламента из приходящихся на Британию 73. Из этого числа 28 мандатов получает Партия брексита, 15 - либерал-демократы, 10 - лейбористы, семь - зеленые, три - консерваторы и один - валлийская партия Плайд камри.
Явка в Британии, по предварительным данным, окажется ниже среднего и составит около 37%. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 11:20 27.05.2019
- Выпуск косаток и белух в Приморье невозможен без нарушения прав собственников - отловщики
- 11:05 27.05.2019
- Мэр Нью‐Йорка намерен "навязать бой" Трампу
- 11:00 27.05.2019
- В РФ может возобновиться практика сдачи бутылок
- 10:32 27.05.2019
- Католикос армян Ближнего Востока призвал к присоединению Карабаха к Армении
- 10:20 27.05.2019
- Средний российский город-миллионник сможет догнать Москву по уровню экономики через 100 лет - СМИ
- 10:00 27.05.2019
- Минобороны намерено ужесточить правила призыва в армию
- 09:32 27.05.2019
- МВД Франции подсчитало результаты выборов в Европарламент, побеждает партия Ле Пен
- 09:20 27.05.2019
- Экс-мэра Риги Ушакова избрали в Европарламент
- 09:05 27.05.2019
- Коломойский призвал США и Европу списать Украине внешний долг
- 09:00 27.05.2019
- Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать