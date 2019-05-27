В РФ может возобновиться практика сдачи бутылок
11:00 27.05.2019 Источник: Известия
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме. С документом ознакомились «Известия».
Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.
Пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года, пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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