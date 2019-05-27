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Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе

12:05 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские полицейские задержали подозреваемого во взрыве 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый", - написал он в своем "Твиттере". Кастанер поблагодарил полицию Лиона и антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры за совместные оперативные действия.

Как уточняет телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа, подозреваемый был задержан в Лионе, ему 24 года.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск) к булочной и оставил там сумку.

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