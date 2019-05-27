В Кремле не подтверждают отставку Суркова
13:00 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков отправлен в отставку. "Пока исходите из того, что никаких указов [об отставке Суркова] мы не выпускали", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда телеграм-каналов об отставке чиновника.
Представитель Кремля напомнил, что в администрации главы государства традиционно не комментируют слухи о кадровых перестановках.
Ранее политики Луганской народной республики заявили, что слухи об отставке Суркова, появившиеся в ряде телеграм- каналов, распространяют спецслужбы Украины. Экс- председатель Народного совета ЛНР, кандидат на пост председателя Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин со ссылкой на источники в руководстве республики опроверг сообщения о якобы имевшей место двухчасовой встрече главы республики Леонида Пасечника с бывшим послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем. По словам Карякина, сотрудничество ЛНР с Россией идет по прежним каналам, планируются встречи и консультации, в том числе и с Сурковым.
Новости
- 13:05 27.05.2019
- Путин и патриарх Кирилл на встрече затрагивали тему храма в Екатеринбурге
- 12:32 27.05.2019
- В Кремле ответили на требование трибунала по морскому праву ООН
- 12:20 27.05.2019
- США пока не готовы заключить торговую сделку с Китаем - Трамп
- 12:05 27.05.2019
- Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Лионе
- 12:00 27.05.2019
- На Украине оценили последствия возможного дефолта
- 11:32 27.05.2019
- Екатеринбургский митрополит сравнил ситуацию вокруг строительства храма с расстрелом царской семьи
- 11:20 27.05.2019
- Выпуск косаток и белух в Приморье невозможен без нарушения прав собственников - отловщики
- 11:05 27.05.2019
- Мэр Нью‐Йорка намерен "навязать бой" Трампу
- 11:00 27.05.2019
- В РФ может возобновиться практика сдачи бутылок
- 10:32 27.05.2019
- Католикос армян Ближнего Востока призвал к присоединению Карабаха к Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать