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НОВОСТИ

Биткоин пошел в рост

13:20 27.05.2019 Источник: RNS

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.

C начала года рост криптовалюты составил более 120%.  RNS

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