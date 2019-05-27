Биткоин пошел в рост

13:20 Источник: RNS

Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Стоимость криптовалюты достигла $8910,43 в 04:00 мск. По состоянию на 11:10 курс биткоина составил $8726,88.

C начала года рост криптовалюты составил более 120%. RNS

