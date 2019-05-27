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НОВОСТИ

Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти в Россию

14:32 27.05.2019 Источник: RNS

Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти, находящейся в трубопроводной системе «Дружба», на территорию России, говорится в сообщении белорусского концерна «Белнефтехим».

Как отмечает компания, по состоянию на 00.00 27 мая 2019 года с белорусской территории было отправлено более 80 тыс. тонн некондиционной нефти.  RNS

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