Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти в Россию
14:32 27.05.2019 Источник: RNS
Белоруссия начала вытеснение загрязненной нефти, находящейся в трубопроводной системе «Дружба», на территорию России, говорится в сообщении белорусского концерна «Белнефтехим».
Как отмечает компания, по состоянию на 00.00 27 мая 2019 года с белорусской территории было отправлено более 80 тыс. тонн некондиционной нефти. RNS
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