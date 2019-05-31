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Россия приняла решение о расширении черного списка представителей ЕС

16:12 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва расширяет черный список представителей Евросоюза в ответ на действия ЕС по введению ограничительных мер в отношении россиян. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - информировали в дипведомстве.

"Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена представительству Европейского союза в России в установленном порядке", - отметили на Смоленской площади.

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