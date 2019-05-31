Хашим Тачи допустил возможность объединения Косово с Албанией
17:00 31.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент республики Косово Хашим Тачи допустил возможность объединения с соседней Албанией.
По его словам, такая возможность институциональных действий будет рассмотрена, если ЕС «продолжит изолировать» непризнанную республику и затягивать процесс визовой либерализации.
Тачи подчеркнул, что власти Косово могут вынести вопрос об объединении на референдум или изложить в парламентской резолюции.
«Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косове и в Албании, но включая Прешево, Медведжу и Буяновац. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — цитирует Тачи телеканал Dukagjinit.
Таким образом, Косово намерено добиться восстановления «исторической правды» для албанского населения края. Росбалт
НОВОСТИ
- 16:32 31.05.2019
- Академики раскритиковали новый состав ВАК
- 16:12 31.05.2019
- Россия приняла решение о расширении черного списка представителей ЕС
- 16:00 31.05.2019
- Роскосмос надеется "сбалансировать" отряд космонавтов за счет привлечения девушек
- 15:32 31.05.2019
- Хиллари Клинтон займется производством фильмов
- 15:12 31.05.2019
- Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"
- 15:00 31.05.2019
- Власти Косова объявили российского дипломата Краснощекова персоной нон грата
- 14:32 31.05.2019
- В Москве военный суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в терроризме курсанта
- 14:12 31.05.2019
- Сторожевик Черноморского флота проследит за учениями по ПВО НАТО в Болгарии
- 14:00 31.05.2019
- NASA запланировало отправку туристов на МКС
- 13:32 31.05.2019
- В России более сотни детей выпали из окон с начала года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать