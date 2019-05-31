0
0
10
НОВОСТИ

Хашим Тачи допустил возможность объединения Косово с Албанией

17:00 31.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Президент республики Косово Хашим Тачи допустил возможность объединения с соседней Албанией.

По его словам, такая возможность институциональных действий будет рассмотрена, если ЕС «продолжит изолировать» непризнанную республику и затягивать процесс визовой либерализации.

Тачи подчеркнул, что власти Косово могут вынести вопрос об объединении на референдум или изложить в парламентской резолюции.

«Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косове и в Албании, но включая Прешево, Медведжу и Буяновац. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — цитирует Тачи телеканал Dukagjinit.

Таким образом, Косово намерено добиться восстановления «исторической правды» для албанского населения края. Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 31.05.2019
Академики раскритиковали новый состав ВАК
0
72
16:12 31.05.2019
Россия приняла решение о расширении черного списка представителей ЕС
0
97
16:00 31.05.2019
Роскосмос надеется "сбалансировать" отряд космонавтов за счет привлечения девушек
0
123
15:32 31.05.2019
Хиллари Клинтон займется производством фильмов
0
153
15:12 31.05.2019
Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"
0
163
15:00 31.05.2019
Власти Косова объявили российского дипломата Краснощекова персоной нон грата
0
179
14:32 31.05.2019
В Москве военный суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в терроризме курсанта
0
203
14:12 31.05.2019
Сторожевик Черноморского флота проследит за учениями по ПВО НАТО в Болгарии
0
206
14:00 31.05.2019
NASA запланировало отправку туристов на МКС
0
227
13:32 31.05.2019
В России более сотни детей выпали из окон с начала года
0
251

Возврат к списку