Хашим Тачи допустил возможность объединения Косово с Албанией

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Президент республики Косово Хашим Тачи допустил возможность объединения с соседней Албанией.

По его словам, такая возможность институциональных действий будет рассмотрена, если ЕС «продолжит изолировать» непризнанную республику и затягивать процесс визовой либерализации.



Тачи подчеркнул, что власти Косово могут вынести вопрос об объединении на референдум или изложить в парламентской резолюции.



«Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косове и в Албании, но включая Прешево, Медведжу и Буяновац. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — цитирует Тачи телеканал Dukagjinit.



Таким образом, Косово намерено добиться восстановления «исторической правды» для албанского населения края. Росбалт