Китайцы испытали ракету, бьющую дальше "Булавы" и "Трайдента"
13:07 03.06.2019 Источник: НГ-Online
Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Defence Blog. Ракету запустили в воскресенье с подводной лодки в заливе Бохайвань на северо-западе Желтого моря.
Первые испытания ракет JL-3 китайские военные осенью прошлого года. Предполагается, что максимальная дальность новой ракеты составляет от 12 до 14 тысяч км. Она сможет поразить любую цель на континентальной части Соединенных Штатов.
Твердотопливная JL-3, которую можно считать морским аналогом китайской межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-41, по своим характеристикам может сравниться с американской ракетой Trident-II D-5 и российской Р-30 «Булава». Американская разведка предполагает, что JL-3 оснащается разделяющейся головной частью и несет до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения.
Заметим, что максимальная дальность Trident-II D-5 с полной нагрузкой – 7800 км, с уменьшенным количеством блоков – 11300 км. Дальность действия «Булавы», судя по открытым источникам, от 8000 км до 11000 км.
А.Р.
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