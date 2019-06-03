Китайцы испытали ракету, бьющую дальше "Булавы" и "Трайдента"

13:07 Источник: НГ-Online

Военно-морские силы Китайской Народной Республики успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Defence Blog. Ракету запустили в воскресенье с подводной лодки в заливе Бохайвань на северо-западе Желтого моря.



Первые испытания ракет JL-3 китайские военные осенью прошлого года. Предполагается, что максимальная дальность новой ракеты составляет от 12 до 14 тысяч км. Она сможет поразить любую цель на континентальной части Соединенных Штатов.

Твердотопливная JL-3, которую можно считать морским аналогом китайской межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-41, по своим характеристикам может сравниться с американской ракетой Trident-II D-5 и российской Р-30 «Булава». Американская разведка предполагает, что JL-3 оснащается разделяющейся головной частью и несет до десяти ядерных боеголовок индивидуального наведения.

Заметим, что максимальная дальность Trident-II D-5 с полной нагрузкой – 7800 км, с уменьшенным количеством блоков – 11300 км. Дальность действия «Булавы», судя по открытым источникам, от 8000 км до 11000 км.

А.Р.