Трамп: Россия вывела большую часть "своих людей" из Венесуэлы

08:00 Источник: РОСБАЛТ

Россия уведомила Штаты о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы. Об этом рассказал в Twitter президент США Дональд Трамп.

При этом он не уточнил, кто подразумевается под «своими людьми».

Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal сообщила о резком сокращении количества военных советников из РФ в Венесуэле. По информации издания, вместо тысячи в стране остались несколько десятков советников. Их задачей было обучение силовиков в Венесуэле и обеспечение контрактов на поставку военной техники.