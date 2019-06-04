Открытое горение на складах под Екатеринбургом ликвидировано

08:06 Источник: РОСБАЛТ

На складах с лакокрасочной продукцией в городе Арамиль под Екатеринбургом ликвидирован открытый огонь, сообщает региональный главк МЧС.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, на его тушение потребовалось около трех часов.