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НОВОСТИ

Открытое горение на складах под Екатеринбургом ликвидировано

08:06 04.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

На складах с лакокрасочной продукцией в городе Арамиль под Екатеринбургом ликвидирован открытый огонь, сообщает региональный главк МЧС.

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, на его тушение потребовалось около трех часов.

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