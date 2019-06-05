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США заявят РФ на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских сил из Сирии

07:10 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены в ходе планируемой встречи в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата обратить внимание России на необходимость выхода иранских сил из Сирии. Об этом сообщил во вторник портал "Аксиос", сотрудник которого в числе ряда журналистов участвовал в телефонном брифинге с представителем Белого дома высокого ранга.

"Мы уверены в том, что Иран не рад тому, что такая встреча имеет место и что Израиль публично принимает американцев и россиян вместе в Иерусалиме, чтобы обсудить Иран. Тот факт, что Россия участвует во встрече, важен сам по себе", - цитирует издание представителя Белого дома. Как подчеркивает "Аксиос", США используют встречу для того, чтобы "обратить особое внимание России на то, что иранские силы и связанные с ними организации должны покинуть Сирию". По словам представителя вашингтонской администрации, Болтон на встрече подчеркнет, что Иран играет негативную роль в Сирии и регионе в целом.

Ранее газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку, включающую снятие санкций с Дамаска в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в Сирии.

Сведения, изложенные изданием, опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство [в связи с планируемой трехсторонней встречей]", - сказал представитель Кремля журналистам. Он утвердительно ответил на вопрос о том, что не стоит доверять информации "Аш-Шарк аль-Аусат".

Во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая на семинаре в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, заявил, что Россия, США и Израиль не выходили ни на какие договоренности в преддверии консультаций в Иерусалиме.

Планируется, что Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат встретятся в Иерусалиме в конце июня. Как уточнил пресс- секретарь главы Совбеза России Евгений Аношин, важнейшей темой переговоров может стать ближневосточная проблематика.

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