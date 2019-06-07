РФ не будет менять свое поведение по требованию Британии - Песков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена менять свое поведение по требованию Великобритании, так как не ее поведение вредит двусторонним отношениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не будем менять поведение", - сказал он.



Песков отметил, что Россия хочет взаимовыгодных отношений с Британией, которые основываются на учете интересов друг друга, "и в этой линии поведения нет ничего предосудительного". "А вот как раз иные проявления, они вредят двусторонним отношениям и мы видим последствия, а именно, в каком состоянии находятся российско-британские отношения", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

