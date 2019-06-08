Франция готова обсудить с РФ вопрос восстановления собора Парижской Богоматери

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Франция обсудят 3 июля вопрос о возможной помощи РФ в восстановлении собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я получил письмо от министра культуры Франции. Назначен специальный посол Министерством иностранных дел, который координирует всю работу с зарубежными участниками. И 3 июля у меня встреча должна быть с моим визави в Министерстве иностранных дел. Это генеральный директор департамента стратегического развития господин Лоран Били", - сказал Швыдкой.

По его словам, речь будет касаться всей повестки отношений в области культуры, науки, образования между двумя странами. "В том числе мы будем обсуждать и потребности, которые существуют у французов в роботе по восстановлению собора Парижской Богоматери. Надеюсь, что смогу узнать, что нужно нашим французским партнерам. Опять же, речь идет не о деньгах, речь идет о помощи профессиональной. У нас много первоклассных специалистов- реставраторов", - сказал он.



