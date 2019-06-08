Саратовским властям поручено отреставрировать более 23 историко-культурных памятников

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реставрацию более 20 памятников историко-культурного наследия планируют провести в Саратовской области, поручение подготовить до конца 2019 года проектную документацию по объектам дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который посетил регион в субботу. Об этом сообщается на сайте правительства Саратовской области.

"Вячеслав Володин поручил до конца года подготовить проектную документацию по всем 23 объектам. Прежде всего, должен быть решен вопрос реставрации зданий, в которых размещены музеи - Чернышевского, Федина, Кузнецова, краеведческие в Вольске, Хвалынске", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь в реставрации нуждается Дом-музей русского живописца Павла Кузнецова, ему хотят вернуть первоначальный вид и включить его в состав флигеля, который принадлежит частным владельцам, сейчас с ними ведутся переговоры о выкупе пристроя. "Необходимо сделать все качественно, но полноценно заниматься стройкой музей не может. Надо собрать специалистов, специализирующихся на исторической реставрации. Мы ставим для себя высокую планку, связанную с тем, чтобы восстановить первоначальный вид дома Павла Кузнецова, вернуть ему флигель", - приводятся слова Володина на сайте областного правительства.

Кроме этого, необходимо решить вопрос с аварийным домом по улице Валовой, который расположен рядом с музеем. Володин предложил разобрать здание и полностью воссоздать его первоначальный облик из оригинальных стройматериалов, и передать музею. По предварительным подсчетам, сумма реставрации 23 объектов составит от 1 до 2 млрд. рублей. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в 2019 году на проектирование документации направят 106 млн. рублей.