Польша возобновила закачку российской нефти

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская компания - оператор нефтепровода "Дружба" PERN возобновила закачку российской нефти в пункте приема Адамово на польско-белорусской границе.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь компании Катажина Красиньская, "в воскресенье утром закачка незагрязненной органическим хлором нефти была возобновлена в систему передачи PERN".

"Компания запустила механизм текущего контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг поступающего из Белоруссии сырья", - сказала она. "Первая фаза работы системы продлится до конца июня. Поставки нефти будут осуществляться в меньших объемах, которые будут согласованы с клиентами PERN", - добавила Красиньская.