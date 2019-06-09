Польша возобновила закачку российской нефти
13:50 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская компания - оператор нефтепровода "Дружба" PERN возобновила закачку российской нефти в пункте приема Адамово на польско-белорусской границе.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь компании Катажина Красиньская, "в воскресенье утром закачка незагрязненной органическим хлором нефти была возобновлена в систему передачи PERN".
"Компания запустила механизм текущего контроля качества, чтобы постоянно вести мониторинг поступающего из Белоруссии сырья", - сказала она. "Первая фаза работы системы продлится до конца июня. Поставки нефти будут осуществляться в меньших объемах, которые будут согласованы с клиентами PERN", - добавила Красиньская.
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