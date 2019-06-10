Японский эсминец прибыл во Владивосток с деловым визитом

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эсминец морских сил самообороны Японии "Судзунами" прибыл в понедельник во Владивосток с деловым заходом. Во время визита будут обсуждаться совместные учения "Сарекс-2019", также состоятся товарищеские спортивные соревнования между моряками, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

Планируется, что во время стоянки пройдут совещания, на которых будут согласованы эпизоды учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019". Визит должен продлиться до 15 июня. В этот же день в акватории залива Петра Великого запланировано проведение учений. Кораблем-хозяином визита является большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".