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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана - ЦИК

09:20 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства во всех областях страны и набирает 70,76% голосов.

Такие предварительные данные озвучил на брифинге в понедельник заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.

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