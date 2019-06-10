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Почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни, явствует из опроса ВЦИОМ

10:32 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в мае среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.

Согласно результатам опроса, в мае социальное самочувствие в целом улучшилось. Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% оценили экономическую ситуацию в стране выше среднего, 28% - ниже.

Большинство опрошенных (61%) отметили, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) - что оно плохое, 14% - что оно выше среднего.

Треть респондентов (31%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении, 41% отчасти согласились с этим, четверть (25%) не согласны с тем, что вектор развития в стране правильный.

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