В Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках - СМИ

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках в Екатеринбурге. Глава города Александр Высокинский сообщил радиостанции «Говорит Москва», что не в курсе ситуации.

«У нас сегодня работает комиссия по универсиаде, поэтому пока не разбирался. Я понимаю, но это же не наша сфера компетенции. Посмотрим, если это дело действительно возбуждено, силовики дадут официальный комментарий».



Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых сообщила о возбуждении уголовного дела по факту стихийных протестов против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Официально силовые ведомства не сообщали о деле. Источники Znak.com подтверждают соответствующее расследование.



В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции против строительства храма на месте сквера. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести опрос жителей, власти города строительство приостановили.

