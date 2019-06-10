В Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках - СМИ
16:32 10.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках в Екатеринбурге. Глава города Александр Высокинский сообщил радиостанции «Говорит Москва», что не в курсе ситуации.
«У нас сегодня работает комиссия по универсиаде, поэтому пока не разбирался. Я понимаю, но это же не наша сфера компетенции. Посмотрим, если это дело действительно возбуждено, силовики дадут официальный комментарий».
Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых сообщила о возбуждении уголовного дела по факту стихийных протестов против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Официально силовые ведомства не сообщали о деле. Источники Znak.com подтверждают соответствующее расследование.
В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции против строительства храма на месте сквера. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести опрос жителей, власти города строительство приостановили.
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