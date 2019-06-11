Главред МК Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня
16:23 11.06.2019
Акцию в поддержку арестованного на днях корреспондента "Медузы" Ивана Голунова предлагают провести не 12, а 16 июня и в санкционированном властями формате. С соответствующей идеей выступил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, который занимает пост председателя Союза журналистов Москвы, а также является председателем комиссии по правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества.
Накануне в соцсетях стали распространяться призывы к горожанам выйти 12 июня на несанкционированную акцию в поддержку Голунова. Гусев предлагает альтернативный вариант. "Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года, - сказано в заявлении. - Обращаемся ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий. Давайте объединяться".
Кроме того, в заявлении говорится: "вместе с тем, мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова".
Татьяна Попова
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