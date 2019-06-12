0
0
107
НОВОСТИ

У секретаря Совбеза РФ нет информации о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова

12:55 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности сотрудников ФСБ к делу журналиста Ивана Голунова.

"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты", - сказал он журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос. "Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание", - подчеркнул Патрушев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:05 12.06.2019
Москалькова о деле Голунова: Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма
0
36
14:00 12.06.2019
Некоторые журналисты, работавшие на несанкционированной акции в Москве задержаны полицией
0
53
13:45 12.06.2019
МИД Британии впечатлен активностью российского общества в деле Голунова
0
89
13:25 12.06.2019
Навальный снова попал в полицию
0
121
13:15 12.06.2019
В Крыму рассчитывают на возобновление международных авиарейсов в Симферополь
0
130
13:00 12.06.2019
В закон о языке в Украине могут быть внесены изменения
0
151
12:53 12.06.2019
Санкции Европы в отношении Крыма будут продлены автоматически - Комитет постпредов
0
156
11:50 12.06.2019
Главред "Медузы": Важно найти тех, кто организовал силовую атаку на Ивана Голунова
0
229
11:19 12.06.2019
Согласно рейтингу Института экономики и мира, Росссия и США - далеко не самые миролюбивые страны в мире
0
254
11:00 12.06.2019
Генерал Юдин: Если девушка талантливая и у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим
0
250

Возврат к списку