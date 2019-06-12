У секретаря Совбеза РФ нет информации о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности сотрудников ФСБ к делу журналиста Ивана Голунова.

"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты", - сказал он журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос. "Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание", - подчеркнул Патрушев.