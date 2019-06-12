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Мессенджер Telegram подвергся мощной DDoS-атаке

15:35 12.06.2019 Источник: Интерфакс

Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе, говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter-аккаунте мессенджера

"В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку. Пользователи Telegram в странах Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением", - сообщает Telegram.

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