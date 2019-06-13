Отношения между РФ и США становятся все хуже - Путин
09:00 13.06.2019 Источник: Lenta.ru
Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
«Отношения деградируют, становятся все хуже и хуже», — сказал он, пояснив, что за последние годы США приняли несколько десятков решений, связанных с санкциями.
Российский лидер выразил надежду, что после саммита G20 в японской Осаке Россия и США смогут найти конструктивные решения для сотрудничества в экономике. «Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует», —резюмировал он. Lenta.Ru
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