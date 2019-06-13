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В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за незаконное уголовное преследование

15:00 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым в четверг внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести компенсации за незаконное уголовное преследование и лишение свободы граждан. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Документ устанавливает "минимальные размеры компенсаций за незаконное или необоснованное уголовное преследование, ограничение свободы в порядке применения мер пресечения на этапе предварительного расследования, лишение свободы, применения мер медицинского характера". Кроме того, право на компенсацию планируется предоставить лицам, к которым "необоснованно или незаконно были применены принудительные меры воспитательного воздействия". Повышенная компенсация для данной категории лиц установлена, поскольку меры воспитательного воздействия могут быть применены "незаконно или необоснованно к несовершеннолетним гражданам РФ в наиболее важный для формирования их личности период жизни, что налагает отпечаток на всю их дальнейшую жизнь".

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