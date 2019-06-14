Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании сократилось в пятницу до шести после того, как министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок объявил о снятии своей кандидатуры. О своем решении кандидат сообщил в интервью газете "Ивнинг стандард", которое появилось на сайте этого издания.

"Я решил выйти из гонки и разобраться с тем, как лучше всего отстоять ценности, которые меня глубоко заботят", - сказал он.



По итогам состоявшегося в четверг первого тура голосования среди членов парламентской фракции тори Хэнкок заручился поддержкой 20 коллег по партии и занял предпоследнее, шестое, место среди тех кандидатов, которым удалось выйти во второй тур.

