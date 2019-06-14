Суд в Приморье назначил штраф в 56 млн руб. еще одной фирме-отловщику косаток
17:00 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу признал ООО "Океанариум-ДВ" виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, которые находятся в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, и назначил штраф в 56,429 млн рублей.
"Суд постановил признать ООО "Океанариум-ДВ" виновным в совершении административного правонарушения и подвернуть наказанию в виде штрафа <...> в размере 56,429 млн рублей", - сказала судья.
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