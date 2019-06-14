Демпартия Молдавии уходит в оппозицию, кабмин Филипа подаст в отставку - вице-председатель
18:40 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демократическая партия Молдавии приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. Об этом вице- председатель партии Владимир Чеботарь объявил в пятницу на брифинге по итогам заседания Национального политического совета.
"Мы уходим в оппозицию. <…> Правительство [Павла Филипа] подаст в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса", - сказал Чеботарь.
Парламент Молдавии 8 июня преодолел трехмесячный кризис, после того как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов в итоге договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.
Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который объявил эти решения неконституционными. После этого судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.
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