США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток - CNN
11:32 17.06.2019 Источник: Газета.Ru
США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы после атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, речь идет об отправке зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп обсудит этот план со своими советниками на этой неделе. При этом в настоящее время США не приняли окончательного решения.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Газета.Ru
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