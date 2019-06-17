США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток - CNN

11:32 Источник: Газета.Ru

США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы после атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, речь идет об отправке зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп обсудит этот план со своими советниками на этой неделе. При этом в настоящее время США не приняли окончательного решения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Газета.Ru

