Позиция РПЦ может оставить музей им. Андрея Рублева без помещений

16:00 Источник: Эхо Москвы

РПЦ выселяет музей имени Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря. Им не удалось прийти к договоренностям о совместном существовании на территории архитектурного комплекса, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

Руководство музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и РПЦ при посредничестве согласительной комиссии так и не пришли к соглашению. Церковь настаивает на полной передаче Спасо-Андроникова монастыря, делить территорию, выделить часть зданий под экспозицию там не хотят, об этом «Эху» рассказала ученый секретарь музея Наталья Комашко. По ее словам, это значит, что музею фактически придется прекратить свое существование. РПЦ действует на основании закона о реституции от 2010 года, согласно которому церковь имеет право получить имущество религиозного назначения, находящееся в госсобственности. Этот закон критикуют эксперты, поскольку, с их точки зрения, он ведет к уничтожению культурного наследия. В данном случае музею имени Рублева должны предоставить равноценное здание, но, поскольку главным объектом показа является сам храм с фресками, сделать это невозможно. Напомним, что в 2016 году в бессрочное пользование церкви перешел храм Покрова в Филях, который был филиалом Музея имени Андрея Рублева.



Одним из наиболее известных случаев, когда передачу РПЦ религиозных зданий удалось остановить, стал Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Это решение было отменено из-за протестов со стороны общества

