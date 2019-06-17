Позиция РПЦ может оставить музей им. Андрея Рублева без помещений
16:00 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы
РПЦ выселяет музей имени Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря. Им не удалось прийти к договоренностям о совместном существовании на территории архитектурного комплекса, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.
Руководство музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и РПЦ при посредничестве согласительной комиссии так и не пришли к соглашению. Церковь настаивает на полной передаче Спасо-Андроникова монастыря, делить территорию, выделить часть зданий под экспозицию там не хотят, об этом «Эху» рассказала ученый секретарь музея Наталья Комашко. По ее словам, это значит, что музею фактически придется прекратить свое существование. РПЦ действует на основании закона о реституции от 2010 года, согласно которому церковь имеет право получить имущество религиозного назначения, находящееся в госсобственности. Этот закон критикуют эксперты, поскольку, с их точки зрения, он ведет к уничтожению культурного наследия. В данном случае музею имени Рублева должны предоставить равноценное здание, но, поскольку главным объектом показа является сам храм с фресками, сделать это невозможно. Напомним, что в 2016 году в бессрочное пользование церкви перешел храм Покрова в Филях, который был филиалом Музея имени Андрея Рублева.
Одним из наиболее известных случаев, когда передачу РПЦ религиозных зданий удалось остановить, стал Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Это решение было отменено из-за протестов со стороны общества
НОВОСТИ
- 16:32 17.06.2019
- В РФ определили самые солнечные города
- 16:12 17.06.2019
- Процесс отстранения президента от должности начался в Албании
- 15:32 17.06.2019
- СПЧ просит правительство запретить уничтожение пригодных для еды продуктов
- 15:12 17.06.2019
- Песков допустил гипотетическую возможность кибервойны против РФ со стороны США
- 15:00 17.06.2019
- В Петербурге появилось граффити против строительства храма в парке
- 14:32 17.06.2019
- Балтфлот готовится отразить десант НАТО
- 14:12 17.06.2019
- Информации о возможности встречи Путина и Терезы Мэй на саммите G20 пока нет - Песков
- 14:00 17.06.2019
- Парламент Киргизии выдвинул обвинения в адрес экс-президента страны Атамбаева
- 13:32 17.06.2019
- В МВД Грузии сочли недопустимыми призывы создать народные отряды для борьбы с геями
- 13:20 17.06.2019
- В Екатеринбурге демонтировали табличку с надписью "Город бесов"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать