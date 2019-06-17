Зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ - источник
17:40 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя статью "Нью-Йорк таймс" об активизации спецслужб США. По его словам, такие действия можно охарактеризовать как "элементы кибервойны".
Источник отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике. "Такие попытки мы видим и фиксируем", - добавил собеседник. При этом, по его словам, "эти действия удается нейтрализовать".
В статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты "Нью-Йорк таймс", сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.
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